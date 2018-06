Homsest hakkavad kehtima EL-i vastutariifid USA-le. Eurovolinik: oleme alati valmis rääkima

Eile kinnitas Euroopa Komisjon vastumeetmed USA kehtestatud terase- ja alumiiniumitariifidele.

Alates homsest hakkab kehtima 25% suurune tariif umbes 200 tootegrupile, sealhulgas USA terasele, alumiiniumile, teksastele, mootorratastele, burbooni viskile, tubakale ja osadele toidukaupadele, näiteks riisile, maisile, pähklivõile, apelsinimahlale ja jõhvikatele. Eraldi 10% suurune tariif kehtestatakse mängukaartidele. Kokku on tariifide väärtuseks 2,8 miljardit eurot aastas. Kolme aasta jooksul on plaanis kehtestada veel 3,6 miljardi euro suurused tollid. Suur osa toodetest on valitud selliselt, et mõjutada osariike, kus USA vabariiklased peavad sügisel oma Kongressi kohti kaitsma.

EL-i kaubandusvolinik Cecilia Malmström märkis eile, et kohe, kui USA oma tollid eemaldab, lõppevad ka EL-i tariifid. "Me ei tahtnud sellist olukorda, aga USA ühepoolne ja õigustamatu otsus EL-ile terase- ja alumiiniumitariifid kehtestada ei jätnud teist võimalust," ütles ta. Volinik lisas täna, et euroliit on endiselt valmis USA-ga tariifide üle läbi rääkima. "Oleme alati valmis USA-ga kõnelema, kogu EL põhineb ideel, et me räägime omavahel," ütles volinik.