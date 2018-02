Holokaustitüli: Iisraeli haridusminister teatas, et Poola-visiidi tühistamine on tema jaoks au

Iisraeli haridusminister Naftali Bennett teatas eile, et tunneb end „austatuna”, sest Poola tühistas tema järgmisel nädalal toimuma pidanud visiidi Varssavisse, sest ta keeldus loobumast Poola holokaustiseaduse eelnõu hukkamõistmisest.

Bennett teatas varem eile, et sõidab Poolasse Iisraeli ametnike hinnangul holokausti eitamist tähendavat eelnõu arutama, kuid Poola valitsuse pressiesindaja ütles, et seda visiiti ei toimu, vahendab Reuters.

„Poola juutide veri kisendab maapõuest ja seadus vaigistab selle,” ütles Bennett hiljem oma avalduses. „Poola valitsus tühistas minu visiidi, sest ma mainisin tema rahva kuritegusid. Mul on au.”

Pärast Bennetti avaldust teatas valitsuse pressiesindaja, et Poola pool on veendunud, et pooled lepivad varsti kokku kuupäeva kohtumiseks.

„Me räägime kindlasti varsti oma ühisest ajaloost,” ütles pressiesindaja Joanna Kopcińska.

Iisrael on Poola holokaustiseaduse eelnõu hukka mõistnud. Sellest hoolimata võeti see eelmisel nädalal Poola parlamendis vastu ja ootab allkirjastamist president Andrzej Duda poolt.

Poola eelnõu kehtestaks kuni kolmeaastase vanglakaristuse väljendi „Poola surmalaagrid” kasutamise eest ning avalikult ja faktide vastu väitmise eest, et Poola rahvas või riik oli Natsi-Saksamaa kuritegudes kaasosaline.

Poola parempoolne rahvuslaste valitsus väidab, et eelnõu on vajalik poolakate kui natside agressiooni ohvrite maine kaitsmiseks. Iisrael ütleb, et eelnõu keelab tõe rääkimise mõnede poolakate rolli kohta natside kuritegudes.

Eelnõu on kritiseerinud ka USA ning selle on hukka mõistnud mitmed rahvusvahelised organisatsioonid ja Poola vähemused.