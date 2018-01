Hollandisse voolab homme sisse 7 miljonit liitrit vett sekundis, kuid tammid peavad vastu

Pärast eelmisel nädalal tormi tõttu aset leidnud veetaseme tõusu Hollandi rannikul, saabub nüüd riiki äärmiselt suur hulk vett jõgede kaudu. Hollandi veemajandusega tegelev ametkond Rijkswaterstaat on selleks valmis. „Me ei saa Hollandis veejulgeolekuga kunagi valmis,” teatas Rijkswaterstaat.

Vee taset Reini jões mõõdetakse Hollandi-Saksa piiril Lobithi juures. Eile keskpäeval näitasid numbrid 14,30 meetrit üle Amsterdami nulli, mida on umbes kaks meetrit üle aastaaja kohta tavapärase näitaja. Põhjuseks on ohtrad vihmasajud Reini valgalal Saksamaal, vahendab De Volkskrant.

14,30 meetriga üle Amsterdami nulli on Rein saavutanud kõrgeima veetaseme viimase viie aasta jooksul. See ei ole aga veel kõrgpunkt. Kõrgpunkti on oodata kolmapäeva hommikuks, kui veetase peaks olema 14,65 meetrit üle Amsterdami nulli. Sel hetkel voolab Hollandisse sisse umbes seitse miljonit liitrit vett sekundis.

Lelystadis asuvas veehalduskeskuses ei ole aga mingil hetkel paanikat olnud, teatas Hollandi üleriikliku üleujutuste koordinatsioonikomisjoni esimees Harold van Waveren, kelle sõnul saadakse hakkama ka kaks korda suurema veehulgaga.

Siiski on Lelystadi keskuses alates vana-aastaõhtust kõrgendatud valmisolek. Tarvitusele on võetud ettevaatusabinõusid

Probleemid on jäänud väikesteks. Nijmegeni linnas on alates eile õhtust liiklusele suletud Waalkade kaldapealne ja sissepääsudele alllinnale on pandud veetõkked. Jalgratta- ja jalgteed Waali jõe ääres ei ole ajutiselt kasutatavad.

Ohu asemel nähakse kõrget veetaset turismiatraktsioonina. Lobithi tammile koguneb palju huvilisi ja kohvitelgid teevad head äri.

Rijkswaterstaati jaoks on kõrgvesi hea testimisvõimalus, kas pärast 1995. aastat üleujutuste vastu tarvitusele võetud meetmed programmi Jõele Ruumi raames ka praktikas mõju avaldavad.

Igal aastal eraldatakse Hollandis veetõkkerajatistele 360 miljonit eurot ja töö ei saa kunagi valmis.