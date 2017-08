Hollandis tühistati terroriohu tõttu kontsert

Võimud tühistasid kolmapäeval terroriohu tõttu Rotterdamis toimuma pidanud rock-kontserdi.

Kontsert tühistati pärast gaasiballoone vedanud Hispaania numbrimärgiga kaubiku leidmist kontserdipaiga lähistel, vahendab BBC.

Rotterdami linnapea Ahmed Aboutalebi sõnas pressikonverentsil, et politsei pidas kaubikujuhi kinni.

Samuti lisas linnapea, et praegu on vara öelda, kas kas terrorioht ja gaasiballoonidega kaubik on omavahel kuidagi seotud.

Rotterdamis pidi esinema Los Angelese rockbänd Allah-Lasi. Bänd andis möödunud aastal intervjuu ajalehele The Guardian, milles tunnistas, et nendega võtavad regulaarselt ühendust moslemid, keda ansambli nimevalik solvab.