Hollandis toimus referendum luure interneti jälgimise õiguste üle

Hollandis toimus mittesiduv referendum luureagentuuridele internetiliikluse jälgimise õiguste andmise üle. Tulemus oli tasavägine: 48,8 protsenti vastu ja 47,2 protsenti poolt.

Veel rahvusringhäälingu NOS lävepakuküsitlus näitas jah-leeri nappi võitu, vahendab Reuters.

Kuigi referendum ei ole siduv, lubas peaminister Mark Rutte tulemust tõsiselt arvesse võtta, selle järgimist siiski kohustuseks võtmata.

Seadus, mille üle referendumil hääletati, on parlamendi mõlemas kojas juba heaks kiidetud.

Seadus annab luureagentuuridele õiguse jälgida terveid geograafilisi regioone või kommunikatsioonikoridore, säilitada informatsiooni kuni kolm aastat ja jagada seda liitlaste luureagentuuridega.

Digitaalõiguste organisatsioon Bits of Freedom, mis soovitas referendumil seaduse vastu hääletada, ütles, et seadus ei ole üdini halb, võttes arvesse, et jälgimise peab eelnevalt heaks kiitma sõltumatu kogu. Siiski kardab Bits of Freedom privaatsuse rikkumisi ja kutsub üles seadust uuesti läbi mõtlema.

Enne referendumit ütles Rutte, et seadust on vaja terrorirünnakute ärahoidmiseks.