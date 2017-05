Hollandis Arnhemis eraldati väidetava relvastatud mehe tõttu üks linnaosa

Politsei arvestab võimalusega, et kahtlustatavaid on rohkem. Kohalikke elanikke, kes veel kodus viibivad, palutakse siseruumides püsida, vahendab De Telegraaf.

„Me võtame sedasorti teateid äärmiselt tõsiselt,“ ütles politsei pressiesindaja.

Seni pole siiski teada, mis täpselt toimub. Politsei lükkas ümber kuuldused, et kaubanduskeskuses toimus rööv.

„Mingit röövi pole toimunud. Kaubanduskeskus on suletud evakueerimise tõttu,“ teatas politsei.

Politsei korraldusel on osaliselt peatatud rongiliiklus Arnhemi ümbruses. Zevenaari ja Diereni suunas rongid ei sõida, Nijmegeni ja Utrechti suunas aga sõidavad.

Politieactie gaande in Klarendal/Spijkerkwartier met zwaarbewapende agenten! Wat is aan de hand 😱 #Arnhem #politie pic.twitter.com/hZXeMruYEh — Alexander Beckx (@abe0708) May 3, 2017

Woordvoerder Simen Klok over de situatie in #Klarendal in Arnhem pic.twitter.com/2zX3KP9m3W— Politie Gelderland (@POL_Gelderland) May 3, 2017