Hollandi valitsus: Iraan on kahe Hollandis toime pandud mõrva taga

Jutt käib Mohammad Samadi mõrvast 2015. aastal Almeres ja Ahmad Nissi mõrvast 2017. aastal Haagis, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Euroopa Liit kehtestas seoses sellega täna sanktsioonid Iraani luure- ja julgeolekuministeeriumile ja kahele likvideerimistega seotud isikule. Nende pangakontod on külmutatud, teatas Hollandi valitsus.

Euroopa Liidu teatel on Iraan seotud ka teiste vaenulike aktsioonidega Euroopa territooriumil, nagu näiteks ärahoitud rünnakutega Taanis ja Prantsusmaal. „Iraanile on teada antud, et seotus sellise tegevusega on täiesti vastuvõetamatu ja see peatatakse viivitamatult.” Kui Iraan koostööd ei tee, ei välistata edasisi sanktsioone, öeldakse avalduses.

Kaks iraani päritolu Hollandi kodanikku olid mõlemad Teherani režiimi vastased. Samadi oli surma mõistetud pommirünnakus islamistliku vabariikliku partei peakorteri vastu. Nissi oli Ahwazi araabia võitlusliikumise vabaduse eest asutaja. Viimane võitleb Lääne-Iraanis asuva piirkonna iseseisvuse eest.