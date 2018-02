Hollandi välisminister on aastaid valetanud, et kohtus Putiniga, kes olevat rääkinud ka Balti riikide tagasivõtmisest

Hollandi välisminister Halbe Zijlstra on aastaid valetanud oma kohtumise kohta Venemaa presidendi Vladimir Putiniga 2006. aastal, mida pole tegelikult toimunud, tunnistas ta ise nädalavahetusel ajalehele De Volkskrant.

De Volkskranti oma uuringutest selgus, et kolleegidel oli Zijlstra Putiniga kohtumise tegelikkusele vastavuse osas suuri kahtlusi. „See ei olnud mõistlik. Ma oleksin pidanud teistmoodi tegema,” ütles Zijlstra.

Zijlstra ülestunnistus tuleb ebamugaval hetkel. Homme lendab Zijlstra esimest korda välisministrina Moskvasse kohtumisele oma Vene kolleegi Sergei Lavroviga. Päevakorras on tähtsal kohal Amsterdamist Kuala Lumpurisse teel olnud Malaysia Airlinesi lennu MH17 Ukraina kohal allatulistamise teema. Hollandi valitsus süüdistab Vene režiimi avalikult selle kohta desinformatsiooni levitamises. Nüüd selgub aga, et selle sama valitsuse minister on rääkinud aastaid tõele mitte vastavat anekdooti Putini kohta.

Näiteks oma erakonna, Vabaduse ja Demokraatia Rahvapartei (VVD) kongressil 2016. aasta mais hoiatas Zijlstra oma valijaid sõja eest Venemaaga. „Ma viibisin 2006. aastal Vladimir Putini datšas,” ütles Zijlstra. „Ma olin kaastöötaja. Mind saadeti minema saali tagaossa, kus see toimus. Aga ma kuulsin väga hästi, milline oli Vladimir Putini vastus küsimusele, mida ta mõistab Suur-Venemaa all. Sest Suur-Venemaa on see, mida ta tagasi tahab. Ja tema vastus oli: see on Venemaa, Valgevene, Ukraina ja Balti riigid. Ja Kasahstan oli nice to have.”

Zijlstra on seda juttu enese sõnul rääkinud alates 2014. aastast nii VVD sees kui ka väljaspool seda. Väidetavalt käis ta Putini suvilas Shelli töötajana koos Shelli juhi Jeroen van der Veeriga.

Nüüd tunnistas Zijlstra, et on selle jutu kelleltki teiselt laenanud. Ise väidab ta, et tegi seda allika varjamiseks. „Ma tegin siis valiku: okei, see on tähtis geopoliitiline jutt. Selle tagajärjed on kindlad. Ma võtsin selle loo omale, et tagada, et isik, kes seal tegelikult kohal oli, ei muutuks paljastavaks faktoriks. Sest sellel oleks võinud olla tagajärjed ka tema ja tema ettevõtte jaoks.”

Hollandi peaminister Mark Rutte teab Zijlstra sõnul juba mõnda aega, et välisminister on oma kontaktide kohta Venemaal valetanud.

Zijlstra ei taha öelda, kellelt ta seda juttu kuulis. Kaks hästi informeeritud allikat teatasid, et jutt käib van der Veerist endast, kuid ei Zijlstra ega van der Veer ei tahtnud seda kinnitada.

Zijlstra kinnitab, et Putini jutu sisu on õige ja seega pole ta enese arvates mingit desinformatsiooni levitanud.