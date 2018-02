Hollandi välisminister lahkus Putini-skandaali tõttu ametist ja poliitikast

Hollandi välisminister Halbe Zijlstra teatas eile, et astub tagasi ja lahkub poliitikast. Seetõttu jäi ära ka plaanis olnud kohtumine Venemaa välisministri Sergei Lavroviga. Umbusaldusavaldus kogu Hollandi valitsuse vastu kukkus aga läbi.

Zijlstra on minevikus korduvalt rääkinud, et viibis kohal kohtumisel Venemaa presidendi Vladimir Putini suvilas. Putin olevat sellel kohtumisel rääkinud oma soovist laiendada Venemaa territooriumi Ukraina, Valgevene ja Balti riikide arvel, vahendab NOS.

Esmaspäeval tunnistas Zijlstra ajalehele De Volkskrant, et ei ole osalenud mingil kohtumisel Putiniga, vaid kuulis lugu naftafirma Shell endiselt juhilt Jeroen van der Veerilt. Zijlstra väitis, et tahtis van der Veeri kui allikat kaitsta. Eile teatas van der Veer, et allikas oli tõesti tema, kuid Zijlstra tõlgendas tema sõnu valesti.

Zijlstra tegi oma tagasiastumise teatavaks, kui andis parlamendi alamkoja Tweede Kameri ees valetamise kohta selgitusi.

Zijlstra nimetas juhtunut kaugelt suurimaks veaks tema poliitikas viibimise ajal. Zijlstra sõnul väärib Holland välisministrit, kes on igasugustest kahtlustest kõrgemal. Nähtavalt emotsionaalselt teatas ta, et ei näe mingit muud võimalust, kui esitada kuningale tagasiastumispalve. „Seda teen ma kahetsusega südames, aga täie veendumusega,” ütles Zijlstra.

Esmaspäeval vabandas Zijlstra oma valetamise eest. Mitmed opositsioonierakonnad otsustasid siis, et minister ei ole enam usaldusväärne. Koalitsioonierakonnad kaitsesid Zijlstrat alguses, aga eile enne parlamendidebatti ei tahtnud enam keegi midagi tema kaitseks öelda.

Paremäärmusliku Vabaduspartei (PVV) juhi Geert Wildersi ettepanekul hääletati Tweede Kameris ka peaminister Mark Ruttele umbusalduse avaldamise üle. Selle poolt oli 43 ja vastu 101 alamkoja liiget.

Wilders väitis, et Rutte rikkus põhiseaduse paragrahvi 68, kui ei informeerinud Tweede Kamerit juba 29. jaanuaril, kui sai ise teada, et Zijlstra on valetanud.

Rutte tunnistas varem parlamendi ees, et tegi poliitilise vea. Rutte süüdistas end selles, et alahindas asja tõsidust, kui Zijlstra talle kaks nädalat tagasi De Volkskrantis peagi ilmuvast artiklist rääkis. „Ma pidasin tema valetamist patuks, aga mitte surmapatuks,” ütles Rutte.

Opositsioonierakonnad tahtsid ka teada, mida tähendab Zijlstra valetamine kogu Hollandi usaldusväärsuse jaoks. „Rahvusvaheliselt on meie maa maine tohutu löögi saanud,” ütles erakonna DENK üks juhte Tunahan Kuzu.