Hollandi sõjaväeluure hoidis ära GRU häkkimisoperatsiooni keemiarelvade keelustamise organisatsiooni vastu

Hollandlaste teatel üritasid venelased häkkida OPCW wifi-võrku, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Neli asjaga seotud Vene ohvitseri saadeti samal päeval Hollandist välja. Nad pidid aga oma asjad, mille hulgas oli häkkimisaparatuur, maha jätma. Hollandisse olid venelased saabunud 10. aprillil diplomaatiliste passidega.

Ühe Vene ohvitseri sülearvuti oli ühenduses olnud mitmete riikidega, sealhulgas Malaisiaga. Venelased püüdsid võib-olla saada andmeid ka Malaisia reisilennuki Ukrainas allatulistamise rahvusvahelise uurimise kohta. Uurimise käigus selgus, et sülearvutit oli kasutatud rünnakuks Malaisia prokuratuuri ja politsei vastu.

Hollandi kaitseminister Ank Bijleveld ütles, et on MIVD töö üle uhke. Venelasi kutsus ta üles salajasi küberoperatsioone lõpetama. Hollandi valitsus kutsus välja ka Venemaa suursaadiku.

MIVD direktor Onno Eichelsheim ütles, et on erakordne, et tema teenistus sellise uudisega avalikkuse ette tuleb, aga tema sõnul tulevad täna süüdistusega Vene luureohvitseride vastu välja ka ameeriklased. Hollandi valitsus loodab selle operatsiooni avalikustamisega venelaste rahvusvahelist tegutsemist ka keerulisemaks muuta.

Eichelsheimi sõnul on Vene salateenistused Hollandis aktiivsed, sest seal asub palju rahvusvahelisi organisatsioone.

Pressikonverentsil Haagis tehti ka teatavaks nelja Vene luureohvitseri nimed ja ülesanded:

Aleksei Sergejevitš Morenets - „küberoperaator”

Jevgeni Mihhailovitš Serebrjakov - „küberoperaator”

Oleg Mihhailovitš Sotnikov – „inimluure toetus”

Aleksei Valerjevitš Minin – „inimluure toetus”