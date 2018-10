Hollandi sõjaväeluure hoidis ära GRU häkkimisoperatsiooni keemiarelvade keelustamise organisatsiooni vastu

Hollandlaste teatel üritasid venelased häkkida OPCW WiFi-võrku, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Neli asjaga seotud Vene ohvitseri saadeti samal päeval Hollandist välja. Nad pidid aga oma asjad, mille hulgas oli häkkimisaparatuur, maha jätma. Hollandisse olid venelased saabunud 10. aprillil diplomaatiliste passidega.

Ühe Vene ohvitseri sülearvuti oli ühenduses olnud mitmete riikidega, sealhulgas Malaisiaga. Venelased püüdsid võib-olla saada andmeid ka Malaisia reisilennuki Ukrainas allatulistamise rahvusvahelise uurimise kohta. Uurimise käigus selgus, et sülearvutit oli kasutatud rünnakuks Malaisia prokuratuuri ja politsei vastu.

Neli Vene tabati OPCW hoone juures koos eriaparatuuriga, kui nad valmistusid organisatsiooni võrkudesse sisse murdma. Holland on OPCW võõrustajariik ja seega vastutav organisatsiooni julgeoleku eest.

Vene luureohvitserid saabusid Hollandisse diplomaatiliste passidega Amsterdami Schipholi lennujaama kaudu. Seejärel rentisid nad auto ja parkisid selle Haagis OPCW hoone kõrval asuva Marrioti hotelli parklasse.

Auto pagasiruum oli täis aparatuuri WiFi-võrkudesse sissemurdmiseks. Antenn oli kaetud jopega. Aparatuur oli sisse lülitatud, kui MIVD vahele astus.

Hollandi kaitseminister Ank Bijleveld ütles, et on MIVD töö üle uhke. Venelasi kutsus ta üles salajasi küberoperatsioone lõpetama. Hollandi valitsus kutsus välja ka Venemaa suursaadiku.

MIVD direktor Onno Eichelsheim ütles, et on erakordne, et tema teenistus sellise uudisega avalikkuse ette tuleb, aga tema sõnul tulevad täna süüdistusega Vene luureohvitseride vastu välja ka ameeriklased. Hollandi valitsus loodab selle operatsiooni avalikustamisega venelaste rahvusvahelist tegutsemist ka keerulisemaks muuta.