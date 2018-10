Hollandi saadik Venemaal kutsuti „desinformatsioonikampaania” pärast välisministeeriumi vaibale

Hollandi kaitseminister Ank Bijleveld teatas 4. oktoobril, et neli venemaalast püüdsid saada ligipääsu informatsioonile Malaisia reisilennuki 2014. aastal Ukrainas allatulistamise kohta. Hollandlaste väitel on need Venemaa sõjaväeluure GRU töötajad Aleksei Morenets, Oleg Sotnikov, Aleksei Minin ja Jevgeni Serebrjakov, vahendab Interfax.

Bijleveldi sõnul oli ühe venelase sülearvuti ühendatud Brasiilia, Šveitsi ja Malaisia võrkudega ning tegevus Malaisia võrkudes oli seotud lennu MH17 huku uurimisega.

Hollandi sõjaväeluureteenistus MIVD nurjas lisaks sellele Briti kolleegide abiga venelaste katse tungide Keemiarelva Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) WiFi-võrku. Venelased saadeti Hollandist välja, aga nende aparatuur jäi maha.