Hollandi prokurör: horvaadi kindrali Haagi kohtus tühjaks joodud pudelike sisaldas surmavat ainet

Slobodan Praljak Foto: AFP

Hollandi prokurör Marilyn Fikenscher ütles Associated Pressile, et esialgsed proovid näitavad, et anum, mille Bosnia sõjakuritegude eest süüdi mõistetud horvaadi kindral Slobodan Praljak kohtusaalis tühjaks jõi, sisaldas surmavat kemikaali. Praljak suri veidi hiljem haiglas.