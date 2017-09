Hollandi peaministri sõnul on Sint Maartenil orkaani järel tõsine probleem rüüstamine

Orkaanis rängalt kannatada saanud Hollandi ülemereterritooriumil Sint Maartenil on tõsine probleem rüüstamine, teatas Hollandi peaminister Mark Rutte reedel. Rutte sõnul püüavad korda hoida sõjaväelased.

„Olukord on tõsine,“ ütles Rutte, kui temalt küsiti rüüstamise kohta. Rutte lisas, et võimudel on raskusi selle vastu võitlemisega, sest kommunikatsiooniühendused on orkaani tõttu katkenud, vahendab AFP.

St. Martini saare Hollandile kuuluvasse lõunaossa (põhjaosa kuulub Prantsusmaale) saabub täiendavalt sõjaväelasi ja politseinikke ning osa nende tööst on korra tagamine.

Orkaanis raskelt kahjustada saanud lennuväli on nüüdseks sõjaliseks otstarbeks taas avatud, teatas Rutte, lisades, et Holland teeb kõik abi kohale toimetamiseks.

Rutte sõnul on Sint Maartenil praegu prioriteedid toit, vesi ja turvalisus.

„Me ei hülga Sint Maartenit,“ ütles Rutte, kelle sõnul saadetakse nii kiiresti kui võimalik saarele ka ravimeid, telke, presentvarjualuseid ja hügieenikomplekte.

„Kaitseväel on kaks ülesannet pärast sinna saabumist. Esiteks, tagamine, et oleks toitu ja vett, kuid ka turvalisuse tagamine,“ ütles Rutte.

„Tänavatel on revolvrite ja matšeetedega relvastatud inimesi,“ rääkis üks pealtnägija reedel Hollandi ajalehele Algemeen Dagblad. „Olukord on väga tõsine. Keegi ei kontrolli olukorda.“

Hollandi võimud on kinnitanud, et Sint Maartenil hukkus orkaan Irma tõttu üks inimene.