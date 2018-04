Hollandi omavalitsused hakkavad Ida-Euroopa töömigrantide arvu elamupiirkondades piirama

Hollandi omavalitsused koostavad reegleid liigse hulga Ida-Euroopa töömigrantide eemalhoidmiseks elamupiirkondade elamisväärsena hoidmiseks. Selline plaan on teiste hulgas näiteks Maasdrieli, Zuidplasi, Zaltbommeli ja Tieli omavalitsusel.

See tekitab aga Ida-Euroopast pärit töötajate jaoks suure eluasemedefitsiidi. Juba praegu on nende jaoks puudu 100 000 sobivat elupaika. Hollandis elab ja töötab praegu umbes 400 000 Kesk- ja Ida-Euroopast pärit inimest. Hollandi elavneva majanduse tõttu on oodata, et nõudmine tööjõu järele kasvab, ütles oivakeskuse Flexwonen esindaja Johan van der Craats ajalehele Trouw.

Tööandjad ostavad odavaid maju oma Ida-Euroopa töötajate majutamiseks. Karmimate reeglitega püüavad omavalitsused aga nüüd poolakate ja rumeenlaste suuremaid kontsentratsioone ära hoida.

„Mitte liiga palju idaeurooplasi ühes korteris, mitte liiga palju „Poola maju” tänaval ja ei mingeid suuremaid kohti, kus sajad töömigrandid koos elavad,” seletas van der Craats, kelle sõnul on probleem see, et omavalitsused ei paku mingeid alternatiive.

Tielis tahab linnavalitsus kindlaks määrata, et ühes majas ei tohi elada rohkem kui neli töömigranti. Uute reeglitega pannakse paika ka „Poola majade” maksimaalne arv tänaval. Mõnedes linnaosades või tänavatel võidakse keelustada korterite tubade jaotuse muutmine, mida juba praegu rakendatakse mõnedes linnades üliõpilaskorterite puhul.

Loe veel

Rivierenlandi regioonis, kuhu kuulub ka Tiel, elab palju töömigrante muuhulgas hooajatöö tõttu puuviljakasvatuses ja kasvuhoonetes. Tielis on viimastel aastatel tulnud üha rohkem kaebusi häiriva käitumise kohta teatud linnaosades, tänavatel, mis on täis pargitud Poola ja Rumeenia numbritega autosid.

Tieli omavalitsus saatis inspektorid asja kontrollima. Selgus, et töömigrante on rohkem, kui arvati.

Kõik töömigrandid ei tööta Tieli ümbruses. Piirkond on suhteliselt odav, mistõttu elab seal ka mujal töötavaid inimesi. Olemas on ka poola pood, mis võib olla täiendavalt ligitõmbav.

Tiel otsustas, et on vaja uusi reegleid, sest uuringu käigus leiti, et igas majas elab 8-12 poolakat, bulgaarlast või rumeenlast. Kui nii palju inimesi väikeses majas vara üles tõuseb, duši all käib ja nädalavahetustel pidutseb, viib see loomulikult häiriva kärani. Mõnikord elatakse ka ebahügieenilistes ja tuleohtlikes tingimustes.