Hollandi kuningas veab paar korda kuus hobikorras reisilennuki piloodina inimesi

Hollandi kuningas Willem-Alexander lendas teisipäeval pärast 21 aastat viimast korda lennufirma KLM Cityhopper Fokker 70 teise piloodina, kuid nüüd õpib ta ümber Boeing 737 juhtima ja rääkis sellest suures intervjuus ajalehele De Telegraaf.

Hollandi kuningliku lennufirma KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij) külalispiloodina veab Willem-Alexander kaks korda kuus reisijaid, kellel pole õrna aimugi, kes teise piloodi kohal istub. Viimastel aastatel lendas kuningas tihti koos kapten Maarten Putmaniga, kes ütles De Telegraafile, et nad arutavad Willem-Alexanderiga palju asju läbi, kuid: „Kui me KLM-i vormiriided selga paneme, olen mina kapten ja kuningas on teine piloot.“

Kuningas rääkis De Telegraafile, et lendamine on hobi, millele ta saab täielikult keskenduda. „Sul on lennuk, reisijad ja meeskond. Sa vastutad selle eest. Sa ei saa maapealseid probleeme üles kaasa võtta,“ ütles Willem-Alexander.

Paljude hollandlaste jaoks tuleb see üllatusena, kui nad tagantjärele kuulevad, et kokpitis istus kuningas. „Enne 11. septembrit oli kokpiti uks tavaliselt lahti ja inimesed tulid pidevalt pilku heitma. Nad pidasid seda naljakaks ja hämmastavaks, et mina seal istusin,“ ütles Willem-Alexander.

Pärast 11. septembrit on kokpiti uks suletud ja reisijatega on vähem kontakte. Siiski tunnevad mõned inimesed kuninga häälest ära, kui ta valjuhääldi kaudu teateid edastab.

„Hea on see, et ma võin alati öelda, et tervitan reisijaid kapteni ja meeskonna nimel, siis ei pea ma oma nime ütlema,“ rääkis Willem-Alexander.

Eelmisel aastal, kui sai teatavaks, et Fokker 70 kasutusaeg saab läbi, otsustas kuningas ümber õppida. „Ma tahan meelsasti KLM-i külalispiloodina jätkata. Seda saab ainult Embraeri või 737-ga. Teised KLM-i lennukid on palju suuremad ja lendavad pikemaid vahemaid. Lendudel on alati ööbimine, mistõttu ei saa ma kiiresti tagasi Hollandisse, kui siin miskit juhtub,“ seletas kuningas.

Praegu on Willem-Alexanderil ümberõppimisega palju tegemist. Ta peab lugema teooriaõpikuid. „Teooria, praktika, simulaator ja eksam. Ja siis liinile,“ ütles kuningas. Suvel peaks ta 737-ga lendamiseks valmis olema. „Ma pean muidugi eksami ära tegema. Pisiasi,“ lausus kuningas.