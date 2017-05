Hollandi kohus otsustas, et 12-aastasel poisil on õigus keemiaravist keelduda

Hollandi kohus otsustas reedel, et ajukasvaja käes kannataval 12-aastasel poisil on õigus keelduda keemiaravist ja tema isal ei ole õigust teda selleks sundida.

Poisil, keda tuntakse lihtsalt Davidina, diagnoositi kasvaja novembris. Seda opereeriti ja see eemaldati. Poiss sai kiiritusravi ja kuulutati „puhtaks“, teatas kohus AFP vahendusel.

Arstid soovitasid aga ka keemiaravi, kuid David ei soovinud mingit jätkuravi ja teda toetas ema.

Hollandi meedia teatel tahtis poiss, kelle vanemad on lahutatud, selle asemel proovida alternatiivmeditsiini.

Isa esitas Alkmaari kohtusse kaebuse kohaliku lastekaitse vastu, milles väitis, et poissi tuleb sunniviisiliselt edasi ravida.

Poisile on andnud hinnangu lastepsühholoogid. Nad leidsid, et David on vaimselt pädev ja heatujuline ning tugeva elutahtega, kuid tunneb muret, et keemiaravi kõrvalnähud mõjutavad tema praegust elukvaliteeti.

Kohtunik teatas, et mõistab isa muret, kuid leiab siiski, et ei ole põhjust Davidi soove arvestamata jätta.

„David suudab mõistlikult hinnata, mis on tema arvates tema parimates huvides, ning mõistab oma tegude tagajärgi, sealhulgas negatiivseid,“ lisas kohus. „Tal on enesemääramisõigus, isegi siis, kui see on vanemate jaoks raske.“

Kohtunik viitas ka Hollandi eutanaasiaseadusele, mis lubab parandamatult haigetel alaealistel vanuses 12-18 aastat paluda abi oma elu lõpetamiseks.