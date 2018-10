Hollandi ja Briti peaministrite ühisavaldus: GRU ei hooli rahvusvahelistest väärtustest ega õiguskorrast

„Operatsioonid, mille me oleme täna avalikustanud, näitavad, et Vene sõjaväeluureteenistus GRU arendab vastuvõetamatuid küberoperatsioone. Need operatsioonid on suunatud rahvusvaheliste organisatsioonide vastu kogu maailmas, mille hulgas on Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) Haagis.

See katse saada ligipääs üle maailma keemiarelvade kõrvaldamiseks jõupingutusi tegeva rahvusvahelise organisatsiooni turvatud süsteemidele näitab veel kord, et GRU ei hooli rahvusvahelistest väärtustest ega õiguskorrast, mis kaitseb meid kõiki.

GRU hoolimatud operatsioonid varieeruvad destruktiivsetest küberoperatsioonidest kuni keemiliste ainete kasutamiseni, nagu me nägime Salisburys. See rünnak nõudis surmaohvri ja neli inimest sai raskelt kannatada.

Meie tegevus täna kinnitab rahvusvahelise kogukonna selget sõnumit: me jätkame rahvusvahelise õiguskorra ja rahvusvaheliste organisatsioonide kaitsmist.”