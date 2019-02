Hollandi islamivaenuliku erakonna PVV endine tõsiusklik liige hakkas moslemiks

Van Klaveren kirjutab sellest, miks ta enam islami vastu ei võitle ja ise islamiusku pöördus, oma raamatus „Afvallige” („Usutaganeja”), vahendab NOS.

Alguses tahtis Van Klaveren islamist kriitilist raamatut kirjutada. Selle protsessi käigus kohtas ta aga üha rohkem asju, mis tema arusaama muutsid, rääkis ta raadiosaates „Dit Is De Dag” saatejuht Tijs van den Brinkile.

„Kui sa usud, et on üks jumal ja Muhamed on üks prohvetitest Jeesuse ja Moosese kõrval, oled sa formaalselt moslem,” ütles Van Klaveren, kes hakkas üha rohkem islami vastu huvi tundma ja sai aru, et ei mõtle enam vanaviisi.

Van Klaveren on pärit protestantlikust perekonnast ja ta oli aastatel 2010-2014 PVV esindajana Hollandi parlamendi alamkoja Tweede Kameri liige. Erakonna esimehe Geert Wildersi marokolaste vastased sõnavõtud ja tema arvates erakonna liiga vasakpoolne kurss sundisid ta PVV-st lahkuma.

Van Klaveren ei loobunud aga parlamendiliikme mandaadist ja asutas koos Louis Bontesega uue parempoolse erakonna VoorNederland (Hollandi Eest). 2017. aasta valimistel erakond parlamenti ei pääsenud.

Nii PVV kui ka VoorNederlandi liikmena tegi Van Klaveren islami aadressil palju kriitikat. Ühes intervjuus ütles ta: „Lääne avatud ühiskonnas peab valitsus oma kodanikke kaitsma poliitilise islami ohu eest.”

Intervjuus NRC Handelsbladile rääkis Van Klaveren oma raamatu kirjutamise ajal muutunud mõtetest: „Ma mõtlesin: kui kõik, mida ma praeguseni olen kirjutanud, klapib, kui ma seda kõike usun, olen ma de facto moslem.”