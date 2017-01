Hollande Trumpile: Euroopal ei ole vaja välist nõu

Prantsusmaa president François Hollande tõrjus USA presidendiks valitud Donald Trumpi teravat kriitikat Saksamaa liberaalse rändepoliitika aadressil.

„[Euroopal] ei ole vaja välist nõu, mis ütleks, mida ta peab tegema,“ ütles Hollande, vahendab BBC News.

Trump süüdistas Saksamaa liidukantslerit Angela Merkelit „katastroofilises veas“, milleks oli massilise sisserände lubamine.

Intervjuus Briti ajalehele The Times ja Saksa väljaandele Bild ütles Trump veel, et Euroopa Liit on põhimõtteliselt muutunud vahendiks Saksamaa jaoks.

Hollande ütles Pariisis USA suursaadikule Jane Hartleyle Auleegioni ordenit üle andes, et Euroopa Liit on valmis transatlantiliseks koostööks, kuid see peab põhinema Euroopa Liidu huvidel ja väärtustel.

Prantsusmaa endine peaminister Manuel Valls ütles, et Trumpi avaldused kujutasid endast Euroopale sõja kuulutamist.