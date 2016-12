Hollande andis teist korda ametiaja jooksul armu, seekord oma vägivaldse mehe tapnud kurva saatusega naisele

Jacqueline Sauvage`i nimeline naine kõndis eile õhtul Pariisi vanglast välja pärast kolme aastat trellide taga. Naine, kelle kohus mõistis süüdi ahistava abikaasa tapmises, sai president Francois Hollande`ilt armu.

69-aastane Sauvage mõisteti 2012. aastal 10 aastaks trellide taha pärast seda, kui ta tulistas jahipüssist oma abikaasat kolm korda selga. Päev varem oli nende poeg ennast üles poonud, vahendab CNN Reutersit ja AFP-d.

Hiljem toimunud kohtuistungitel rääkis naine detailselt, kuidas mees teda ahistas, väärkohtles ja häbistas.

Näiteks väitis naine, et tema alkohoolikust mees, Norbert Marot, peksis teda ligi 47 aastat ning ahistas seksuaalselt ja füüsiliselt ka nende kolme tütart. Naine ütles kohtus, et tal oli liiga häbi, et midagi ette võtta.

Kohtuasi köitis laialdast tähelepanu inimõiguslaste, kuulsuste ja poliitikute seas ning see andis perevägivalla debatile hoogu juurde.

Prantsuse president Francois Hollande andis avaliku surve tõttu tänavu jaanuaris naisele osaliselt armu, võimaldades tal pikk vanglakaristus edasi kaevata. Kohtuastmed aga lükkasid naise apellatsioonid tagasi.

Kolmapäeval teatas Prantsuse riigipea avalduses, et "proua Sauvage`i koht pole enam vanglas, vaid oma pere juures". Hollande lisas, et andis seega Sauvage`ile armu ning ta vabastati vanglast otsekohe.

Prantsuse põhiseaduse artikkel 17 ütleb, et presidendil on võimalik anda kurjategijale armu. See oli aga alles teine kord, kui president Hollande seda võimalust kasutas.

2014. aastal andis ta armu ühele pikaaegsemale vangile, 1954. aastal Egiptuses sündinud Philippe El Shennawy`le, kes veetis 1975. aasta pangaröövi tõttu trellide taga lõpuks kokku 38 aastat. Relvastatud röövi eest karistada saanud mees üritas vanglast korduvalt põgeneda, mistõttu tema esialgne 20-aastane karistus pikenes lõpuks aastani 2032.