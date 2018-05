Holland ja Austraalia tahavad koos Venemaa lennu MH17 allatulistamise eest Ukrainas vastutusele võtta

Holland ja Austraalia tahavad koos Venemaa vastutusele võtta tema osa eest Malaysia Airlinesi lennu MH17 allatulistamises Ida-Ukrainas.

Otsus järgneb rahvusvahelise uurimismeeskonna (JIT) eile teatavaks tehtud järeldustele, mille järgi oli õhutõrjekompleks Buk, mille raketiga reisilennuk alla tulistati, pärit Kurskis baseeruvast Vene 53. brigaadist, vahendab NOS.

Holland ja Austraalia leiavad seetõttu nüüd, et Venemaa tuleks ametlikult vastutusele võtta ning kaks riiki astuvad selleks koos õiguslikke samme.

Hollandi välisminister Stef Blok ütles, et MH17 allatulistamine põhjustas korvamatut kahju ja ohvrite jaoks tuleb õiglus maksma panna. Blok rõhutas, et Hollandil on selleks rahvusvahelise kogukonna toetus.