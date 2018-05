Holland ja Austraalia otsustasid koos Venemaa lennu MH17 allatulistamise eest Ukrainas vastutusele võtta

Holland ja Austraalia otsustasid koos Venemaa vastutusele võtta tema osa eest Malaysia Airlinesi lennu MH17 allatulistamises Ida-Ukrainas.

Otsus järgneb rahvusvahelise uurimismeeskonna (JIT) eile teatavaks tehtud järeldustele, mille järgi oli õhutõrjekompleks Buk, mille raketiga reisilennuk alla tulistati, pärit Kurskis baseeruvast Vene 53. brigaadist, vahendab NOS.

Hollandi valitsus on nüüd veendunud, et Venemaa on Buki kasutamise eest vastutav. Holland ja Austraalia leiavad seetõttu nüüd, et Venemaa tuleks ametlikult vastutusele võtta ning kaks riiki astuvad selleks koos õiguslikke samme. „Nüüd on ümberlükkamatult tõestatud, et on olemas otsene seos Buki raketi ja Vene armee vahel,” ütles Hollandi välisminister Stef Blok.

Holland ja Austraalia annavad endale aru, et riigi vastutusele võtmine on keeruline juriidiline protsess. Bloki sõnul on see väga drastiline samm, mida ei astuta kergekäeliselt. „Me oleme oma asjas kindlad,” kinnitas Blok. Otsus tähendab, et Holland ja Austraalia nõuavad Venemaalt erinevas vormis hüvitist. Bloki sõnul peab Venemaa ohvrite lähedastele asjakohast kompensatsiooni maksma. Selle suuruse üle ei tahtnud ta spekuleerida.