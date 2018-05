Hispaanias vahistati korraks Venemaa nõudmisel Kremliga nugade peal olev finantstegelane Bill Browder

Foto: Adrian Wyld, The Canadian Press/PA Images

Hispaanias vahistati Venemaa nõudmisel finantstegelane ja tuntud Kremli kriitik Bill Browder, kelle Vene kohus eelisel aastal pettuse ja maksudest kõrvalehoidmise eest üheksaks aastaks vangi mõistis. Browder vabastati tunni aja pärast, sest vahistamisorder ei olnud enam kehtiv.

Interpol keeldus varem samasugust otsust 2013. aastast jõustamast, sest pidas seda „iseloomult valdavalt poliitiliseks”, vahendab BBC News.

Täna teatas Browder aga Twitteris, et Hispaania politsei pidas ta kinni Venemaa Interpoli arreteerimisorderi alusel.

Interpol lükkas selle väite ümber, teatades, et Browderi kohta ei ole ega ole kunagi olnud niinimetatud "punast teadet". "Hr Browder ei ole Interpoli kanalite kaudu tagaotsitav," teatas Interpol.

Ameerikas sündinud finantstegelane, kelle elukoht on Suurbritannias, on suuresti niinimetatud Magnitski seaduse taga. Tegemist on 2012. aastal USA kehtestatud sanktsioonidega korruptsioonis süüdistatavate Vene ametnike vastu.