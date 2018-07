Hispaanias tabati üks Euroopa tagaotsitavamatest pedofiilidest

Hispaanias peeti kinni inglane David Daniel Hayes, keda on süüdistatud kaheteistkümne alaealise seksuaalses kuritarvitamises.

39-aastane inglise keele õpetaja vahistati Suurbritannias üheksa alaealise kuritarvitamise eest. Mees vahistati 2015. aastal, aga põgenes politsei vahi alt. Europol teatas, et otsib Hayesi ning usub teda olevat Amsterdamis.

Õpetajana kutsus Hayes õpilasi enda koju, et aidata neid koolitöödega. Kui ta oli alaealiste õpilastega üksi jäänud, kuritarvitas ta neid seksuaalselt.

Nüüd selgus, et mees põgenes Hispaaniasse. Granada linnas ahistas ta veel kolme alaealist ning nende kuritegude eest vahistati Hayes Hispaanias.

Hispaania rahvuskaart algatas uurimist pärast seda, kui alaealine Granadas teatas politseisse, et teda ahistati. Uurijad leidsid, et Hayesi ja Hispaania ahistaja andmed ei ühti, aga leidsid, et dokumendid võivad olla võltsitud.

Hayes vahistati Granada linnas ja tema näpujälgedest saadi kinnitus, et tegemist on sama pedofiiliga, kes Inglismaal üheksat alaealist kuritarvitas.