Hispaania võttis vabandused katalaanide ees kiiresti tagasi

Hispaania valitsus tegi pärast väikest lepituskatset kannapöörde ja asus täna taas vaenuliku retoorika juurde katalaanide suunal, õigustades Hispaania politsei eriüksuste vägivaldset tegutsemist meeleavaldajate vastu nädalataguse iseseisvusreferendumi ajal.

Hispaania välisminister Ildefonso Castro ütles usutluses telekanalile Sky News, et politsei vastus oli „absoluutselt proportsionaalne“ ja kooskõlas seadustega. „Nad tegutsesid kohtuotsusest lähtuvalt,“ meenutas ta.

„Tõsiasi, et inimesed said viga, on kurb,“ oli minister nõus tunnistama. „Meile ei meeldi see ja me saame aru, et seda ei ole teleekraanilt meeldiv vaadata. Aga me arvame, et vastus oli proportsionaalne,“ rõhutas ta.

Castro kutsus ühtlasi katalaanide juhte üles loobuma iseseisvusdeklaratsiooni väljatöötamisest, öeldes, et vastasel juhul koheldakse neid seaduserikkujatena. „Olulisim on jääda kuningriigi põhiseaduse raamidesse. Te võite seadustega mitte nõustuda, kuid te ei saa neid rikkuda. Kui te rikute seadust, olete te seaduserikkuja,“ ütles välisminister.

Vahetult enne Castro avaldust vabandas valitsuse esindaja Enric Millo ametlikult politsei vägivaldse tegutsemise pärast.

„Kui ma näen neid pilte, ja veelgi enam, kui ma tean, et inimesi löödi, tõugati ja isegi üks inimene viidi haiglasse, ei saa ma teisiti, kui seda kahetseda ja vabandada sekkunud politseinike nimel,“ ütles Millo meedia vahendusel.

Tegemist oli valitsuse ametniku esimese vabandusega kokkupõrgete eest, ja seda vaadeldi potentsiaalselt lepitava žestina Kataloonia juhtide suunal, kes kavandavad esmaspäeval iseseisvuse ühepoolset väljakuulutamist.

Võimude aktsioon, milles sai kohalikel andmetel vigastada pea 900 inimest, on laialdaselt hukka mõistetud kui ülemäärane jõu kasutamine tsiviilelanikkonna vastu.