Hispaania võimud vahistasid Kataloonia kõrge ametniku ja otsisid läbi ministeeriume

Hispaania tsiviilkaardivägi vahistas Kataloonia asepresidentuuri peasekretäri Josep Maria Jové ja veel tosin ametnikku ning otsis läbi keelatud iseseisvusreferendumi korraldamises osalevate regionaalvalitsuse ministrite kontorid.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy ütles, et riik oli sunnitud tegutsema, vahendab BBC News.

Kataloonia juhid trotsivad referendumivastast kohtumäärust. Üks ametnik kutsus üles rahumeelsele vastupanule hoonete kaitsmiseks.

„Aeg on käes, avaldagem rahumeelselt vastupanu, tulgem välja ja kaitskem oma institutsioone,“ ütles Kataloonia rahvusassamblee president Jordi Sánchez Twitteris.

11 päeva enne plaanitud referendumit toimusid täna läbiotsimised majandusministeeriumi, välisministeeriumi ja presidentuuri hoonetes.

Vahistatud ametniku Jové ülemus, Kataloonia asepresident Oriol Junqueras süüdistas Hispaania politseid regiooni institutsioonide ja seega ka kodanike ründamises. „Me ei luba seda,“ ütles Junqueras.

Eile õhtul avastasid hispaanlased massiliselt dokumente, mis olid otseselt seotud keelatud referendumi korraldamisega.

Terrassa linnas asuva hoone juures kähmlesid politseinikud iseseisvust pooldavate meeleavaldajatega, kes püüdsid tänavat blokeerida.

Kataloonia valitsus tahab korraldada referendumi 1. oktoobril, kuid Madrid on kindlalt selle vastu. Keskvalitsust on toetanud ka Hispaania põhiseaduskohus.

Keskvõimu üks tähtsamaid eesmärke on valimiskaartide väljasaatmise takistamine. Terrassas konfiskeeriti kastid, mis sisaldasid 45 000 ümbrikku Kataloonia valitsuse logoga. Arvatakse, et need sisaldavad valimiskaarte.

Eile ilmusid kohtu ette kolme Kataloonia väikelinna linnapead, keda kahtlustatakse referendumi toimumisele kaasaaitamises.

Hispaania prokuratuur on alustanud juurdlust enam kui 700 linnapea üle, kes on referendumit toetanud. Kui hääletamine toimub, leiab see aset koolides ja munitsipaalhoonetes.

Hispaania valitsus on lisaks võtnud oma kontrolli alla Kataloonia rahanduse, püüdes takistada riigi raha kulutamist referendumi korraldamiseks.