Hispaania valmistub vahistama Kataloonia presidenti

Kataloonia presidenti, Carles Puigdemonti, kelle keskvalitsus ametist tagandas, ähvardab õige pea vahi alla võtmine pärast jätkuvat teravat vastasseisu Madridiga, mille kiuste kuulutati reedel kohaliku parlamendi istungil välja iseseisev riik.

Valitsusjuht Puigdemonti võib oodata enam kui 30 aastat trellide taga ja teadaolevalt tahab kuningriigi prokuratuur taotleda kohtult ka tema vahi alla jätmist vahetult pärast tema kinnipidamist, vahendab ajaleht The Telegraph.

Hispaania prokuratuur valmistab nädalavahetusel ette õiguslikku kaasust Puigdemonti vastu, kavatsedes esitada talle süüdistuse võimudele vastuhakus ja avaliku raha väärkasutuses tõenäoliselt juba esmaspäeval.

Puigdemont ise teatas laupäeval „demokraatlikust vastuseisust” pealinna sammudele. Ta kordas ikka ja jälle, et ei loobu kunagi tsiviliseeritud ja rahumeelsest käitumisest, sest „meil ei ole ja meile ei meeldi jõu õigus”.

„Ma palun teid, sest ma jätkame tööd vaba maa ülesehitamiseks,” ütles Puigdemont.

Hispaania valitsusjuht Mariano Rajoy määras reedel Katalooniat tüürima oma asepeaminister Soraya Sáenz de Santamaría, kellel tuleb hakata täitma nii sealse presidendi kui asepresidendi kohustusi, olles varem tagandanud kogu regionaalse valitsuse ja ka kohaliku seadusandliku kogu.

Kataloonia politsei Mossos d’Esquadra andis eile oma korravalvuritele korralduse regiooni väljakuulutatud iseseisvuse asjus neutraalseks jääda. Et maandada pingeid, õhutas Mossos d’Esquadra oma korravalvureid mitte asuma kellelegi poolele.

„Võttes arvesse, et tõenäoliselt suureneb kodanike kogunemiste ja meeleavalduste arv kogu territooriumil ning et on erinevate mõtetega inimesi, peame me meeles pidama, et meie vastutus on tagada kõigi julgeolek ja aidata neil toimuda ilma vahejuhtumiteta,” öeldakse memos.

Mossos d’Esquadra on lõhenenud umbusalduse tõttu iseseisvuse pooldajate ja vastaste vahel. Hispaania keskvalitsus tagandas reedel selle ülema Josep Lluís Trapero ja ta on kuningriigi võimude uurimise all väidetava mässule õhutamise eest.

Traperost sai iseseisvusmeelsete jaoks kangelane pärast seda, kui Mossos d’Esquadra võttis iseseisvusreferendumi ajal oluliselt leebema hoiaku kui Hispaania riigipolitsei ja tsiviilkaardivägi.

Mõnede analüütikute sõnul on Kataloonias võimalikud vastasseisud tänavatel, kui Hispaania valitsus kavatseb hakata oma otsevalitsemist reaalselt jõustama.

Iseseisvusmeelne organisatsioon Katalaani Rahvusassamblee (ANC) kutsus samal ajal riigiametnikke üles mitte täitma korraldusi, mis tulevad Hispaania valitsuselt.