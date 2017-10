Hispaania valitsus võttis üle Kataloonia valitsuse ülesanded ja vastutusalad

Hispaania ametlik ajaleht Boletín Oficial del Estado (BOE) teatas täna hommikul, et peaminister Mariano Rajoy võttis üle Kataloonia presidendi funktsioonid ja kompetentsid vastavalt autonoomiastatuudile, milleks andis talle õiguse Hispaania põhiseaduse paragrahvi 155 rakendamine ja sellele järgnenud Kataloonia valitsuse tagandamine.

BOE teatel annab aga Rajoy suurema osa võimust Kataloonias üle Hispaania asepeaministrile Soraya Sáenz de Santamaríale, kes võtab omale ka Kataloonia asepresidendi funktsioonid pärast Oriol Junquerase tagandamist, vahendab El País.

Tagandatud on ka kõik Kataloonia valitsuse ministrid, mis otsustati Hispaania valitsuse erakorralisel istungil eile õhtul. Kokku on ministreid 11: Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Meritxell Borràs, Antoni Comín, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Lluís Puig, Carles Mundó ja Meritxell Serret. Kataloonia ministeeriumide juhtimise võtavad üle vastavad Hispaania ministeeriumid.

Arvestades võimalusega, et Kataloonia president Carles Puigdemont või ministrid keelduvad ametist lahkumast, hoiatas Hispaania valitsus, et neile võidakse esitada süüdistus ebaseaduslikus võimuhaaramises, mille kohta on olemas regulatsioonid karistuskoodeksis.

BOE teatab ka Kataloonia parlamendi laialisaatmisest ning uute valimiste määramisest 21. detsembrile.

Hispaania siseminister Juan Ignacio Zoido teatas eile ka Kataloonia regionaalpolitsei Mossos d’Esquadra ülema Josep Lluís Trapero tagandamisest. Trapero oli juba uurimise all, süüdistatuna mässu õhutamises, sest ta ei aidanud väidetavalt Hispaania tsiviilkaardiväge ja riigipolitseid iseseisvusreferendumi ajal.

Hispaania uudisteagentuur Efe teatas ka Mossos d’Esquadra direktori Pere Soleri tagandamisest.