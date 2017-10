Hispaania valitsus: me ei pea läbirääkimisi millegi ebaseadusliku üle

Hispaania valitsus tõrjus eile kindlalt kõik üleskutsed Kataloonia iseseisvuspüüete asjus vahendaja kaasamiseks. Euroopa Liit kutsus üles dialoogile, aga Kataloonia juhid teatasid, et iseseisvus võidakse ühepoolselt välja kuulutada juba esmaspäeval.

Kriisi toon teravnes, kui Kataloonia president Carles Puigdemont mõistis hukka Hispaania kuninga Felipe VI sekkumise ja Hispaania valitsus tõrjus igasugused läbirääkimised, vahendab AFP.

„Valitsus ei pea läbirääkimisi millegi ebaseadusliku üle ega allu väljapressimisele,“ öeldakse peaminister Mariano Rajoy büroo avalduses.

Kataloonia iseseisvusmeelsed parlamendiliikmed kutsusid esmaspäevaks kokku täiskogu istungi, et arutada pühapäeval toimunud referendumi tulemusi.

Kataloonia valitsuse anonüümseks jäänud allikas ütles AFP-le, et vastavalt sellele, kuidas istung kulgeb, võidakse sellel iseseisvus välja kuulutada.

Kataloonia vasakpoolse iseseisvusmeelse erakonna CUP esindaja Mireia Boya ütles, et see võib olla „täiskogu istung vabariigi väljakuulutamiseks“.

„Kuningas on omaks võtnud valitsuse positsiooni ja poliitika, mis on olnud katastroofiline, mis puudutab Katalooniat. Ta eirab tahtlikult miljoneid katalaane,“ ütles Puigdemont oma eile peetud kõnes.

Iseseisvuse ühepoolne väljakuulutamine võib konflikti ägedamaks muuta. Madridil on põhiseaduse järgi õigus peatada Kataloonia autonoomia, mis ilmselt muudaks katalaanid veel vihasemaks.

Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans ütles eile, et on aeg rääkida, leida tee tupikust välja, töötades Hispaania põhiseadusliku korra raames. Ta kaitses Euroopa Parlamendis esinedes Madridi õigust „proportsionaalsele jõu kasutamisele“, et hoida rahu.