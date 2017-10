Hispaania valitsus ei alusta veel Kataloonia otsevalitsemise rakendamist

Hispaania keskvalitsus ei alusta praegu põhiseaduse paragrahvi 155 rakendamist, mis tähendaks Kataloonia regiooni otsevalitsemist, sest puudub sotsialistide toetus.

Selle sätte rakendamine sõltub senatist, kus valitseval Rahvaparteil (PP) on absoluutne enamus. Sellest hoolimata teatas PP kõneisik Rafael Hernando, et paragrahvi 155 rakendamisel peab olema nii suur toetus kui võimalik, sest ei ole teada, kas see lahendab probleemid, ja kui seda toetab ülemkojas ainult üks poliitiline jõud, on keeruline saavutada katalaanide enamuse toetust, vahendab La Vanguardia.

PP-d toetaks paragrahvi 155 rakendamisel, mis näeb ette Kataloonia autonoomiasse sekkumist ja regioonis uute valimiste korraldamist, erakond Ciudadanos, mille juht Albert Rivera kutsus eile peaminister Mariano Rajoyd seda põhiseadussätet kasutusele võtma. Sotsialistid (PSOE) ei vaata sellele aga hea pilguga ja on teatanud, et nende suhe valitsusega muutub, kui sellele minnakse.

Hernando teatas, et Rajoy tuleb järgmisel nädalal parlamendi ette Kataloonia olukorrast rääkima, mille kohta PSOE kõneisik alamkojas Margarita Robles on öelnud, et see juhtub liiga hilja.

PP tahab parlamendi toetust ka politseiaktsioonile, mis toimus pühapäeval Kataloonias. Seetõttu tehakse ettepanek toetada julgeolekujõude ja nende tegevust ning et parlament mõistaks hukka tsiviilkaardiväe ja riigipolitsei süstemaatilise ahistamise Kataloonias.

Hernando kordas, et PP hinnangul ei toimunud pühapäeval Kataloonias mingit referendumit, kritiseeris täna toimuvat streiki ning palus Kataloonia presidenti Carles Puigdemonti ja asepresidenti Oriol Junquerast, et nad loobuksid juba seadustele väljakutsete esitamisest.