Hispaania valitseva erakonna esindaja kutsus Eestit seisma kindlalt Kataloonia iseseisvuse vastu

Hispaania valitsevat Rahvaparteid (PP) esindav Euroopa Parlamendi liige Esteban González Pons palus Euroopa Parlamendi fraktsioonide juhtide kohtumisel peaminister Jüri Ratasega seista Eestil tulevase Euroopa Liidu eesistumise ajal kindlalt Kataloonia iseseisvuse vastu, teatab PP oma pressiteates, mida vahendab Kataloonia uudisteagentuur CNA.

„Puigdemonti (Kataloonia president Carles Puigdemont – toim) ja tema partnerite iseseisvusmeelne plaan ei ole rünnak mitte ainult Hispaania õigussüsteemi vastu, vaid ka rünnak ja väljakutse kogu EL-ile,“ ütles González Pons ning lisas, et EL-i roteeruvale eesistujale on tähtis seletada, et kui Kataloonia ühepoolselt Hispaaniast lahku lööb, on ta automaatselt EL-ist välja heidetud.

Hispaania Rahvapartei seletas oma pressiteatas, et González Pons tõstatas Kataloonia iseseisvuse küsimuse ettevalmistaval kohtumisel EL-i uue eesistujaga.

„González Pons seletas olukorda, millega Hispaania silmitsi seisab seoses üleskutsetega referendumi korraldamiseks ja ähvardusega iseseisvus ühepoolselt välja kuulutada,“ öeldakse avalduses. PP kõneisik kutsus Eestit näitama üles otsustavust separatistide plaanide vastu.

„EL-i institutsioonide seisukoht on alati olnud väga selge ning see on esile tuua, et kui mingi territoorium ühepoolselt liikmesriigist lahku lööb, on ta automaatselt EL-ist välja heidetud,“ ütles González Pons, kelle sõnul kavandavad Kataloonia juhid „kõva Brexitit Hispaania sees, mis on veelgi kõvem kui päris Brexit Suurbritannias“.

Eesti parlamendiliikmete ja Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmete delegatsioon kohtus Puigdemontiga eelmisel neljapäeval Barcelonas.