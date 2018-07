Hispaania välisminister Borrell: ei ole mingit massilist sisserännet, Euroopa vajabki uut verd

Sisserändajad jõuavad Hispaaniasse ka maismaad pidi. 602 inimesel õnnestus eelmisel neljapäeval pääseda üle kahe tõkke Maroko ja Põhja-Aafrikas asuva Hispaania linna Ceuta vahel.

Borrell möönis, et see šokeerib avalikku arvamust ja sisserände korratu iseloom tekitab hirmu.

Ta ütles aga, et see kõik on suhteline ja 600 inimest ei ole mass võrreldes 1,3 miljoni Süüria põgenikuga, kes on praegu Jordaanias.

„Me räägime umbes 20 000-st seni sel aastal riigi kohta, kus on üle 40 miljoni elaniku,” märkis sotsialistist minister. „See ei ole massiränne.”

Borrell ütles ka, et saabumised on kontrolli all, kuigi vabaühendused hoiatavad, et paljud vastuvõtukeskused Hispaanias on ülerahvastatud.

Borrell väitis, et see võib aidata Euroopat, kus paljudes riikides on madal sündimus.

Loe veel

„Euroopa demograafiline areng näitab, et kui me ei taha järkjärgult muutuda vananevaks kontinendiks, vajame me uut verd, ja ei paista, et see uus veri tuleks meie võimest end ise taasluua,” ütles Borrell.