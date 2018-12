Hispaania valimistel saatis diktaator Franco surma järel esimest korda edu äärmuslikku parempoolset erakonda

Voxist saab seni populaarseim Hispaania paremäärmuslik partei regionaalsel tasandil alates diktaator Franco surmast. Hoolimata sellest, et häältesaak oli parteil väiksem kui konkurentidel, oli see oluliselt suurem, kui võinuks arvata: arvamusküsitluste põhjal pakuti Voxile maksimaalselt viit kohta, eilsetel valimistel võtsid nad ametlike tulemuste kohaselt aga suisa kaksteist, vahendab uudisteagentuur AFP.

Vox, mis asutati 2014. aastal, toetab karmi immigratsioonipoliitikat, seistes valjuhäälselt ebaseadusliku rände vastu, ja on ka katalaanide ja baskide iseseisvuspüüdluste vastu, nähes vajadust kaitsta Hispaania ühtsust.

Sotsialistlik Tööpartei (PSOE), mis tüürib piirkonda juba üle kolmekümne aasta, sai 33 kohta, (kaotades suisa 14 kohta ja tehes sellega ajaloo halvima tulemuse), Konservatiivne Rahvapartei (PP) 26 kohta, paremliberaalne Ciudadanos 21 kohta ja vasakpoolne Adelante Andalusia (Edasi Andaluusia) 17 kohta,

Voxi aseesimees Javier Orega Smith andis juba enne valimisi teada, et nende partei on valmis moodustama koalitsiooni ükskõik kellega, et vältida sotsialistide jätkamist võimul.

Arvestades valimistulemusi, avaneb neil nüüd selleks võimalus koos parempoolsete jõududega, st Rahvapartei ja Ciudadanosega, kellega neil oleks kolme peale kokku enamuseks vajalik 59 kohta.