Hispaania uus valitsus hakkab olema rõhutatult Euroopa-meelne

Pedro Sánchez Foto: SERGIO PEREZ, REUTERS

Hispaania uus peaminister, sotsialist Pedro Sánchez paneb kokku tugevalt Euroopa-meelse valitsuse märgina selle kohta, et tahab edendada Euroopa sügavamat lõimumist, mis on teravas kontrastis Itaalia euroskeptilise uue valitsusega, kirjutab Financial Times.