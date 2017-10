Hispaania tõkestas Kataloonia parlamendi istungi

Hispaania põhiseaduskohus tühistas täna Kataloonia parlamendi esmaspäevase istungi, üritades sel moel takistada oma autonoomsel piirkonnal iseseisvuse poole liikuda

Kohtu teatel rikub iseseisvuse poole liikumine Hispaania põhiseadust.

Hispaania konservatiivist peaminister Mariano Rajoy on ka Kataloonia võime hoiatanud lahkulöömise väljakuulutamise eest.

Kataloonias toimus pühapäeval õhtul vastuoluline rahvahääletus ning piirkonna juht Carles Puigdemont teatas, et kuna hääletajate enamus oli iseseisvumise poolt, kavatseb ta varsti selle välja kuulutada.

Puigemont sõnas algul, et teeb seda 48 tunni jooksul pärast referendumi tulemuste selgumist, siis aga nihutas ta tähtaja selle nädala lõpule ning nüüd teatas, et iseseisvumisteadet on oodata järgmise nädala algul.