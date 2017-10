Hispaania tegi otsuse: Kataloonia parlament saadetakse laiali ja piirkonnalt võetakse autonoomia

Hispaania peaminiter Mariano Rajoy ütles täna pärastlõunal, et tegi kuningriigi parlamendile ettepaneku Kataloonia parlament laiali saata.

Rajoy sõnul ei jäänud valitsuskabinetile muud võimalust, kui toetada autonoomsuse võtmist, sest katalaanide juhid võtsid vastu ühepoolseid otsuseid ja läksid vastuollu kuningriigi põhiseadusega, vahendab telekanali Sky News uudisteportaal.

Valitsusjuhi sõnul saadetakse laiali Kataloonia parlament ja lähema poole aasta jooksul on oodata seal erakorralisi valimisi. Ta kutsus kataloonlasi üles rahule ja mõistvale suhtumisele, öeldes, et valitsuse otsus aitab tagada majanduslikku stabiilsust ja hoida alal töökohti.

Hispaania valitsus tuli täna erakorralise istungi raames kokku, et rakendada regionaalse autonoomsuse võtvat põhiseaduse paragrahvi 155, mis jõustub, kui see saab Hispaania parlamendi heakskiidu eeldatavasti tuleva nädala algul.

„Ühegi demokraatliku riigi valitsus ei aktsepteeriks sellist seaduse väänamist ja ühe partei tahtmiste peale surumist ja see on ka põhjus, miks me oleme otsustanud artikli käiku lasta,“ põhjendas Rajoy.

Kataloonia president Carles Puigdemonti andis sel nädalal teada, et referendumi tulemuse alusel tehtud iseseisvusdeklaratsioon on endiselt peatatud, aga kui käivitatakse paragrahv 155 ja Hispaania valitsus dialoogiks kätt ei siruta, võib kohalik parlament hääletada ametliku iseseisvuse väljakuulutamise poolt.

Hispaania prokuratuur valmistavat seetõttu ajakirjanduse teatel juba ette süüdistuste paketti Puigdemonti vastu, kui regioon peaks seesuguste sammude kasuks otsustama.