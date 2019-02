Hispaania sõjalaev ajas Gibraltari juures kaubalaevu Briti vetest minema

Hispaania sõjalaeva on kuulda raadioside salvestuses ütlemas Gibraltari juures ankrus olnud laevadele, et need „lahkuksid Hispaania territoriaalvetest”. Intsidendile reageeris Suurbritannia kuninglik merevägi, vahendab Guardian.

Gibraltari sadamavõimud käskisid laevadel, millel lahkuda kästi, paigale jääda. Briti ülemereterritooriumi valitsuse esindaja nimetas juhtunut rumalaks.

„Nendel rumalatel mängudel, mida mängivad need, kes ei aktsepteeri võõrandamatut Briti suveräänsust vete üle Gibraltari ümber, nagu neid tunnustab kogu maailm ÜRO mereõiguse konventsioonis, on ainult tüütamisväärtus,” ütles Gibraltari valitsuse esindaja. „Näib, et Hispaania mereväes on endiselt neid, kes arvavad, et võivad eirata rahvusvahelist õigust.”

Pärast Briti kuningliku mereväe aluse kohale ilmumist sõitis Hispaania sõjalaev aeglaselt mööda Gibraltari rannikut, relvad katmata ja mehitatud, teatas Gibraltari valitsus.