Hispaania siseminister: riigipolitsei ja tsiviilkaardiväe lisajõud jäävad Katalooniasse, kuni vaja

Juan Ignacio Zoido Foto: JAVIER SORIANO, AFP

Hispaania siseminister Juan Ignacio Zoido kordas, et politsei tegevus pühapäevase iseseisvusreferendumi ajal Kataloonias oli kohtuvõimude nõue, kuigi oli vaatepilte ja olukordi, mida tema isiklikult poleks tahtnud näha. Zoido kinnitas igal juhul, et enam kui 10 000 Hispaania riigipolitsei ja tsiviilkaardiväe liiget, kes on paigutatud Katalooniasse Hispaania teistest osadest, jäävad sinna nii kaua, kuni vaja.