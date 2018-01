Hispaania siseminister: Kataloonia endine president Puigdemont ei saa tagasi isegi auto pakiruumis

Hispaania siseminister Juan Ignacio Zoido ütles, et oleks pöörane mõelda, et Carles Puigdemont võidaks Skype’i teel uuesti Kataloonia presidendiks valida.

„Carles Puigdemonti üle mõistetakse õigust,” ütles Zoido täna hommikul telekanalile Antena 3 antud intervjuus. Zoido lisas, et Puigdemont põgenes kodumaalt kohtute eest, vahendab The Spain Report.

„Ta on läinud riikidesse, kus talle ei pöörata suurt tähelepanu, aga kus ta saab tekitada palju kära,” ütles Zoido.

Küsimusele võimaluse kohta, et Puigdemont võib püüda salaja üle piiri tulla, et püüda korraldada Hispaania valitsuse vastu järgmist piinlikku meediasündmust, vastas Zoido, et Hispaania julgeolekujõud on valvel ja valmis ning tsiviilkaardiväe ja riigipolitsei eksperdid töötavad selle probleemiga.

„Kuigi on olemas palju jalgradu ning siseneda saab paadi, helikopteri või väikelennukiga, teeme me tööd selles suunas, et seda ei juhtuks,” ütles Zoido. „Nii et Puigdemont ei saa tagasi isegi auto pakiruumis.”

Zoido sõnul on pöörane, et Puigdemont võidakse uuesti presidendiks nimetada Skype’i teel.