Hispaania senat andis keskvalitsusele volitused Kataloonia oma kontrolli alla võtta

Hispaania parlamendi ülemkoda senat andis valitsusele volitused rakendada põhiseaduslikke meetmeid Kataloonia valitsemise oma kontrolli alla võtmiseks.

Senaatorite enamus andis häältega 214-47 Hispaania peaministrile Mariano Rajoyle täna rohelise tule rakendada pretsedendituid meetmeid, sealhulgas tagandada Kataloonia president Carles Puigdemont ja tema valitsus. Samuti sai Rajoy loa piirata Kataloonia parlamendi volitusi, vahendab Associated Press.

Enne seda oli Kataloonia parlament kuulutanud Barcelonas välja regiooni iseseisvuse ja vabariigi asutamise protsessi.

Hispaania valitsus peab nüüd otsustama, kuidas ja millal meetmeid rakendada. Valitsuse teatel on need ajutised ja nende eesmärk on seaduslikkuse taastamine Kataloonias.