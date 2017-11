Hispaania politsei tulistas "Allahu akbar" karjunud prantslast

Hispaania politsei tulistas laupäeval relvitut prantslast, kes karjus tollipunktis Prantsuse piiri lähedal "Allahu akbar".

Ametnikud arvasid ekslikult, et mehel on relv, märkis politsei, lisades, et uurimist terrorismi käsitleva paragrahvi alusel avada ei plaanita.

Intsident leidis aset laupäeva varahommikul piirilinna La Jonquera lähedal. Maroko päritolu mees reisis koos oma abikaasaga.

Kohaliku politsei teatel käitus mees kahtlaselt ja paistab midagi autos varjavat. "Ametnikud palusid tal autost välja tulla. Kui ta seda viimaks tegi, oli tal midagi pihus ja ta hakkas politseinike poole liikuma, karjudes "Allahu akbar"," ütles politsei pressiesindaja.

"Tal paluti korduvalt peatuda ja politseinikud tegid ka hoiatuslasu, kuid tulutult, misjärel tulistasid teda puusa."

Mehel oli probleeme vaimse tervisega, lisas ta.