Hispaania politsei tappis Barcelonas eestlasest kodutu noormehe koera

18. detsembri ennelõunal oli Tauri parasjagu ühe Barcelona hotelli parklas magamas, mil hotelli töötajad talle politsei kutsusid, kirjutab Hispaania meedia. Hotell ise politsei kutsumist paraku eitab. Politsei saabudes, mil hakati Taurit ära ajama, ärritus seepeale tema koer Minesota. Seepeale tulistas üks politseinikest Tauri koera pähe ning tappis koera.

Et hotell asub Barcelona tiheda asustusega piirkonnas Plaza Espaňa lähedal ning kellaaeg oli 11.45, siis nägid juhtumit pealt paljud inimesed, kes igapäevaselt Taurit tänavatel nägid. Nimelt valmistab Tauri käepaelasid ja väiksemaid ehteid ning müüb neid. Kohalikud kirjeldavad Tauri koerakest Minesotat kui sõbralikku kutsat, kes alati mängis klientidega ja oli väga sõbralik.

Katalaanlaste viha on nii suur, et koera mälestuseks käiakse lausa politseimaja ees protesteerimas ning algatatud on GoFundMe keskkonnas rahakogumiskampaania Tauri toetuseks.

Mis kohalikke kõige enam ärritab, on tõik, et iga koer kaitseb oma peremeest, kui ta vägivaldselt kinni peetakse. "Närvilisus ja olukorra pinge tingis selle, et koer, kes oma peremehega koguaeg koos on, hakkas politseinike peale haukuma. Politsei aga lasi koera kohe maha," kirjutatakse Hispaania sotsiaalmeedias. Samuti kirjutatakse, et politseinik väidab, et koer hammustas teda, ent seni on see kinnitamata info. Tunnistajate sõnul oli koer lihtsalt närviline ja haukus enne, kui politseinik looma vastu maad surus ja teda pähe tulistas.