Hispaania põhiseaduskohus keelas Kataloonia iseseisvuslastel välispoliitikaga tegelemise

Hispaania põhiseaduskohus keelas kolmapäeval lahkulöömisele mõtleval Kataloonial oma huvide propageerimise välismaal välispoliitika „sekretariaadi“ kaudu.

Kohus leidis, et ainult Hispaania diplomaatial on õigus „välisasjadega“ tegelda, vahendab AFP.

Regiooni igasugune katse seda sama teha on seetõttu kohtu hinnangul põhiseadusevastane ja õigustühine, sest võib viia segaduseni, võttes arvesse, et välispoliitika on Madridi ainuõigus.

Kohus lisas, et Kataloonia regionaalvalitsus võib sellest hoolimata arendada tegevust välismaal, kui väldib poliitikavaldkondi, kus Hispaania keskvalitsusel on ainuõigus.

Kataloonia administratsioon asutas oma sekretariaadi eelmise aasta alguses, et taotleda välismaalt toetust enesemääramisreferendumile, millele Madrid on kategooriliselt vastu.

Kataloonia valitsusel on esindused Pariisis, Londonis, New Yorgis, Brüsselis, Berliinis, Viinis, Roomas ja Lissabonis ning need kavatsetakse avada ka Horvaatias, Taanis ja Poolas.

Viimaste küsitluste järgi on iseseisvuse vastu 48,5 protsenti ja poolt 44,3 protsenti katalaanidest. Referendumi poolt on aga umbes kolm neljandikku.