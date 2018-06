Hispaania peaministrit ootab umbusaldushääletus: astuge tagasi, teie aeg on läbi

Hispaania peaminister Mariano Rajoy sunnitakse täna tõenäoliselt ametist lahkuma, sest oluline erakond teatas, et toetab talle umbusalduse avaldamist.

Sotsialistide juht Pedro Sánchez vajab parlamendis 176 häält uueks peaministriks saamiseks, vahendab BBC News.

Baski Rahvuspartei (PNV) on teatanud, et toetab umbusaldusavaldust, mis võib Sánchezi peaministritoolile lennutada. PNV-l on parlamendis kaalukeeleks olevad viis kohta.

Sánchez võttis umbusalduse avaldamise päevakorda Rajoy Rahvapartei (PP) suure korruptsiooniskandaali tõttu.

Sánchez ütles, et 63-aastane Rajoy ei ole võtnud vastutust oma erakonna tegevuse eest. Eelmisel nädalal sai PP üks endisi varahoidjaid Luis Bárcenas 33-aastase vanglakaristuse altkäemaksu võtmise, rahapesu ja maksukuritegude eest. Juhtum keskendus salajasele kampaaniafondile, mis oli PP-l olemas aastatel 1999-2005.

Paljud Hispaania valijad, kellel on kõrini traditsiooniliste erakondade, paremtsentristliku PP ja vasaktsentrisliku sotsialistliku partei korruptsiooniskandaalidest, on nad hüljanud uustulnukate, vasakpoolse Podemose ja tsentristliku Ciudadanose, ning regionaalparteide kasuks.

„Astuge tagasi, härra Rajoy, teie aeg on läbi. Astuge tagasi ja see umbusaldusavaldus lõpeb siin, täna ja praegu,” ütles Sánchez eile parlamendis. „Peaministriks jäämine on kahjulik ja see ei ole koorem mitte ainult Hispaania, vaid ka teie partei jaoks.”