Hispaania peaminister Sánchez kuulutas välja ennetähtaegsed parlamendivalimised

Otsus välistas niinimetatud superpühapäeva 26. mail, kui Hispaanias toimuvad kohalikud, regionaal- ja Euroopa parlamendi valimised, vahendab El País.

„Hispaania ei ole ära teeninud parteihuvide tõttu kinni jäämist,” ütles Sánchez kohaliku aja järgi kell kümme alanud valitsuse istungil. „Hispaania kuulub tema kodanikele. Need on nemad, kes peavad otsustama, kas astuda samm edasi. Me kaitseme maad, kus on ruumi igaühele.”

Ennetähtaegsete valimiste väljakuulutamise otsus tehti pärast seda, kui parlament lükkas kolmapäeval tagasi valitsuse eelarve-eelnõu.

Sánchez oli hoiatanud, et sellel on selline tagajärg. Esmaspäeval ja teisipäeval tegi valitsus viimase katse veenda teisi erakondi oma plaani toetama, aga põrkus Kataloonia iseseisvuslaste, koservatiivse Rahvapartei (PP) ja paremtsentristliku Ciudadanose vastuseisule.

„See eelarve oli hispaanlaste ja igaühe jaoks meie maa territooriumidel hea,” ütles Sánchez täna. „Me pidime esitama eelarve ja me tegime seda, kahjuks ei saatnud seda edu, aga las ma ütlen ühte asja: on kaotusi parlamendis, mis on võidud ühiskondlikult. Kodanikud on näinud, mida see valitsus selle maa jaoks tahtis.”

Hiljutine arvamusküsitlus näitas, et kõige rohkem hääli saaksid valimistel Sánchezi juhitud sotsialistid (PSOE), aga mitte piisavalt, et saada enamust. PP võib kaotada hääli tõusvale jõule, paremäärmuslikule Voxile, millele on andnud hoogu Kataloonia iseseisvuslaste terav vastustamine.