Hispaania peaminister Rajoy: Puigdemont peab Kataloonia iseseisvuse ühepoolsest väljakuulutamisest loobuma

Hispaania peaminister Mariano Rajoy nõudis täna, et Kataloonia president Carles Puigdemont lõpetaks „kõige kiiremas korras“ oma iseseisvuse ühepoolse väljakuulutamise projekti, sest see on kõige parem lahendus ja sellega hoitakse ära suurem halb.

„Kas teil on lahendus? Jah ja parim on kiire naasmine seaduslikkuse juurde ning kõige kiiremas korras kinnitamine, et ei tule iseseisvuse ühepoolset väljakuulutamist, sest see hoiab ka ära suurema halva,“ ütles Rajoy Hispaania peaministri residentsis, Madridi Moncloa palees intervjuus agentuurile EFE pärast seda, kui Puigdemont teatas eile õhtul, et ei loobu oma eesmärkidest, vahendab La Vanguardia.

„Parim lahendus ja ma usun, et seda jagame me kõik, on naasmine seaduslikkuse juurde, mis on, et kõik need isikud ja valitsejad, kes on otsustanud oma riisikol likvideerida seaduse ja asetada end sellest väljapoole, naasevad seaduslikkuse juurde,“ ütles Rajoy.