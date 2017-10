Hispaania peaminister ei välista katalaanidelt autonoomia võtmist

Hispaania peaminister Mariano Rajoy ütles laupäeval usutluses ajalehele El Pais, et katalaanide mistahes iseseisvusdeklaratsioonil ei ole mingit mõju. Ta ei välistanud ka regionaalse autonoomia peatamist.

„Valitsus tagab, et igasugune iseseisvuse kuulutamine ei vii mitte kuhugi,“ ütles Rajoy ajalehele.

Ajakirjaniku küsimusele, kas ta kavatseb käivitada põhiseaduse 155. artikli, mis võimaldab parlamendil sekkuda autonoomse regiooni juhtimisse, vastas Rajoy: „Ma ei välista midagi. Kuid me peame tegema asju õigel ajal. Mulle meeldiks nüüd näha, et see iseseisvusreferendumi oht tõmmataks võimalikult kiiresti tagasi.“

Valitsusjuhi sõnul kavatseb ta ühtlasi enne kriisi lõppu mitte tagasi kutsuda politseijõude, mis saadeti regiooni referendumi eel. Küll aga välistas ta erakorraliste üldvalimiste väljakuulutamise kasvava poliitilise kriisi tõttu.

Kataloonia iseseisvusreferendumi lõplike tulemuste kohaselt toetas iseseisvust 90 protsenti. Oma sõna ütles 43% valimisõiguslikest kodanikest ehk 2,28 miljonit Kataloonia elanikku.

Ka Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker arutasid telefoni teel Hispaania-Kataloonia kriisi, mis võib järgmisel nädalal eskaleeruda, ütles Euroopa Liidu ametnik laupäeval Reutersile.

Telefonikõne annab märku Euroopa Liidu juhtide üha süvenevast murest Kataloonia juhtide lubaduse pärast tulla tuleval nädalal kohalikku parlamenti iseseisvusdeklaratsiooniga ja võimaliku keskvalitsuse vastureaktsiooni pärast, mis võib veelgi teravdada juba riigi viimaste aastakümnendite tõsisemat poliitilist kriisi.