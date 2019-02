Hispaania parlament lükkas tagasi valitsuse eelarve-eelnõu ja ähvardavad ennetähtaegsed valimised

Juunis osaliselt tänu 17 Kataloonia parlamendiliikmele võimule tulnud Sánchez sõltub nende toetusest ka eelarve osas, aga tundub olevat sellest ilma jäänud, vahendab AFP.

Kõik ootavad nüüd, kas sotsialistist peaminister, kes juhib vähemusvalitsust, kuulutab välja ennetähtaegsed valimised. Küsitluste järgi tekiks parlamendis parempoolne enamus ja sinna pääseksid ka värskelt esile kerkinud paremäärmuslased.

Sotsialistid on juba kampaaniat meenutavat tooni kasutama hakanud, süüdistades konservatiive ja Kataloonia iseseisvuslasi eelarve blokeerimises.

„Progressiivsetel jõududel selles riigis on kriitiline hetk selle neoliberaalse ja paremäärmusliku laine tõttu, mis arenenud ühiskondi üle ujutab,” ütles Hispaania eelarveminister María Jesús Montero parlamendi alamkojas.

Konservatiivid süüdistavad sotsialistlikku valitsust riigireetmises Kataloonia iseseisvusmeelse valitsusega läbirääkimiste eest.

Sánchezi valitsus võib teoorias eelarve-eelnõu uue versiooni esitada. Analüütikud ennustavad aga, et praeguses kliimas, kui on parlamendis on nii vähe toetust, kuulutab peaminister välja ennetähtaegsed valimised.

Värske küsitluse järgi saaksid parlamendis uute valimiste tulemusena enamuse konservatiivne Rahvapartei (PP), paremtsentristlik Ciudadanos ja paremäärmuslik Vox.