Õhk-õhk tüüpi raketi AIM-120 AMRAAM kogemata väljalaskmine ei toonud kaasa inimohvreid ega materiaalset kahju, kuid see oleks võinud põhjustada tragöödia, kui rakett oleks tabanud üht kolmest ülejäänud õppusel osalenud lennukist: teist Hispaania Eurofighterit või kaht Prantsuse Mirage 2000. Sihtmärki leidmata jätkas rakett lendu ja hävitas end ilmselt õhus ise, vahendab ajaleht El País.

Eesti kaitsevägi otsis raketti piirkonnas kümme päeva, aga ei leidnud midagi.

Juurdlus on välistanud tehnilise vea ja teinud kindlaks, et tegemist oli inimliku veaga. Piloodi hooletuse tõsidust pisendab Hispaania õhujõudude hinnangul see, et ta oli ametis sellega, et jälgida, et teine Hispaania piloot võtaks tarvitusele kõik turvameetmed, kuid unustas seda teha oma lennukil.